“A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível”. “Onde fica a saída? Depende. E depende de quê? De para onde se quer ir”.

A literatura chegou esta sexta-feira em força ao palco das jornadas do PS, em Caminha, algures entre a sessão de encerramento e o almoço. As frases motivacionais foram recordadas por Ana Catarina Mendes, mas têm uma autoria mais literária: são de Lewis Carroll, autor do clássico “As aventuras de Alice no País das Maravilhas”.

O objetivo das citações constantes, que marcaram todo o discurso da líder parlamentar do PS, era claro: por um lado, desfazer a ideia de que o PS quer pintar um “país das maravilhas” e um combate à pandemia sem falhas, embora tenha apostado precisamente nesse discurso para estes dias; por outro, garantir que o foco para o futuro são os “sonhos”, em particular os da classe média, com promessas sobre habitação e justiça fiscal a cumprir na próxima sessão legislativa.

As promessas políticas chegaram já no final do discurso, passada a fase da literatura. Foi aí que Ana Catarina Mendes concretizou as intenções do PS, especificamente de uma bancada que não quer ser vista exclusivamente como “o apoio do Governo”, para o futuro: na sessão parlamentar que começará depois do verão, as prioridades serão o “combate à bolsa de exclusão e pobreza”, retomando a “agenda para a infância”.

A somar a isto, houve promessas de respostas para a classe de média na política de habitação, com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência, e uma “política fiscal” que garanta “justiça e equidade”, assim como de um “aumento significativo dos salários” dos jovens mais qualificados. Estava traçado o plano do PS para a segunda metade da legislatura, focado na recuperação depois da pandemia.

E ficava traçado, mais uma vez, por contraste com a direita: se houve tema recorrente nestes dois dias de jornadas foram os ataques a esses partidos, com o PS a apresentar-se como o único partido capaz de tomar (ou manter) para si as rédeas do país.

De novo, a direita (e de novo, uma citação de Alice): “Sabemos bem que quando a Alice mergulhou no túnel viu um poço sem fundo e se não fosse a vontade férrea do PS, do Governo, do grupo parlamentar e dos autarcas, a resposta a esta crise teria sido um poço sem fundo como foi com PSD e CDS na outra crise”.

Da memória dos “cortes de 600 milhões” que a antiga coligação Passos/Portas foi “negociar a Bruxelas” (“nós fomos negociar o maior pacote financeiro de sempre”) às dúvidas que a oposição colocava sobre a resposta do SNS ou das prestações sociais, a conclusão foi comum: como diz o livro de Carroll, é preciso saber para onde se vai e a oposição “não tem resposta”.

A do PS fica clara: uma resposta à crise sem austeridade, a aposta na classe média e nos jovens qualificados, juras sobre crescimento económico (e fé no PRR), e um discurso mais do que positivo sobre a pandemia e o “combate extraordinário” que o Governo tem travado. A líder parlamentar bem lembrou que “não vivemos no país das maravilhas”, mas frisou uma e outra vez que o país “é extraordinário” e que “não parou em momento algum”, mesmo durante a crise do último ano e meio.

Foi, aliás, em torno dessa ideia que organizou estas jornadas parlamentares — durante a manhã, os deputados estiveram de visita a uma fábrica de componentes de automóveis que ardeu em fevereiro e mesmo assim conseguiu, durante a pandemia e depois de um mês e meio com os funcionários em lay-off, atingir um recorde de faturação (mas tem cerca de um terço de trabalhadores a receber o salário mínimo).

Será muito otimismo para uma crise económica que está em curso e uma pandemia que ainda não acabou? “Entenda os seus medos, mas jamais deixe que estes sufoquem os seus sonhos”, respondeu Ana Catarina. Aliás, Alice.