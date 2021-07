Rui Moreira pode repetir o resultado de há quatro anos, quando conquistou a câmara do Porto com 44,5% dos votos. De acordo com uma sondagem do ICS/ISCTE para a SIC e o Expresso, o candidato independente tem, neste momento, 45% das intenções de voto. Há, no entanto, ainda 17% de indecisos e uma margem de erro de 3,5%.

O candidato não estará a ser afetado pelo caso Selminho, em que é acusado de crime de prevaricação. Com julgamento marcado para 16 de novembro, Rui Moreira está sujeito a perder o mandato, mas a maioria dos inquiridos portuenses mantém uma opinião positiva. Neste momento, 63% consideram que o presidente da câmara está a fazer um “bom” trabalho, contra 23% que entendem estar a ser “mau”.

No PS, depois da indefinição para a escolha do candidato, Tiago Barbosa Ribeiro, líder do PS no Porto, deverá ficar em segundo lugar. A sondagem atribui-lhe 25% das intenções de voto, abaixo do resultado de há quatro anos, quando Manuel Pizarro obteve 28,6%.

Quem terá de fazer contas à vida nos próximos dois meses, até às eleições de 26 de setembro, é o PSD, que arrecada agora apenas 8% das intenções de voto. A confirmar-se este resultado de Vladimiro Feliz, ficaria abaixo do pior registo do partido no Porto — Álvaro Almeida, professor universitário, teve 10,39% na corrida de 2017.

O resultado no Porto deverá ser importante para Rui Rio, tendo em conta que, antes de Rui Moreira, o presidente do PSD liderou a autarquia ao longo de 12 anos (três mandatos). Se os resultados da sondagem se confirmarem, o PSD terá, mais uma vez, um único vereador no próximo mandato, o candidato Vladimiro Feliz.

Os sociais-democratas estão a disputar o terceiro lugar com a CDU. Ilda Figueiredo volta a apresentar-se como cabeça de lista dos comunistas e conta, neste momento, com os mesmos 8% do PSD. Em quinto lugar, o Bloco de Esquerda tem 5% na sondagem.