Quanto ao número de novos casos dos últimos dias, foi também em fevereiro que se registaram pela última vez mais de quatro dias seguidos acima dos três mil casos diários.

Entre 4 e 7 de fevereiro Portugal teve sempre mais de três mil casos, tal como esta semana. Desde quarta-feira, quando se confirmaram mais 4.153 novos casos, que Portugal não desce a fasquia dos mais de três mil novos casos. Na quinta-feira foram 3.641 novos casos, na sexta-feira 3.547 e hoje são mais 3.677.

Lisboa e Norte concentram 75% das novas infeções confirmadas

Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.581 e o Norte com mais 1.182 novos casos concentram 75% do total de novas infeções confirmadas ao longo do dia de sexta-feira. No Algarve, a região com uma incidência que ultrapassa os 800 casos por 100 mil habitantes segundo os dados divulgados pelas autoridades de saúde na sexta-feira, os 407 casos confirmados representam 11% do total de infeções a nível nacional.

No centro 319 novos casos equivalem a 8,7% dos casos nacionais, sendo que no Altentejo as autoridades confirmaram mais 104 casos.

A região autónoma dos Açores tem neste boletim 41 novos casos (menos dois que o reportado pelas autoridades de saúde regionais) e a Madeira 43.