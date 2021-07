O assunto é-lhe particularmente sensível e, como habitual, António Costa resistiu até ao limite comentar a detenção de Luís Filipe Vieira. Há menos de um ano o primeiro-ministro aceitou fazer parte da Comissão de Honra do presidente do Benfica, num convite que acabaria por ser retirado do lado do dirigente desportivo. À margem da cimeira da CPLP, que decorre em Luanda, e não fugiu muito do princípio que tem para todos os casos: o célebre “à justiça o que é da justiça”.

António Costa foi questionado diretamente sobre se se arrependia de ter aceitado esse convite — algo que não tinha a ver sobre o processo judicial — mas não saiu do guião: “É um assunto sobre o qual não vou falar. Os assuntos que estão na justiça estão na justiça“.

O primeiro-ministro disse ainda: “Confio no funcionamento da justiça. Todos devemos confiar”. E acrescentou, de seguida: “O primeiro princípio e a melhor forma de demonstrar a confiança na justiça, é deixar os julgamentos serem feitos nos sítios próprios. E os sítios próprios são os tribunais, não no espaço público.”

Luís Filipe Vieira foi detido no âmbito da Operação Cartão Vermelho e está neste momento em prisão domiciliária até que pague, se assim entender, uma caução de três milhões de euros.