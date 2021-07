Os Açores registaram este sábado 43 novos casos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença Covid-19 e 38 recuperações, aumentado para 433 o número de casos ativos, revelou a Autoridade de Saúde Regional.

Dos 43 novos casos registados, decorrentes de 2.175 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, 29 foram detetados na ilha de São Miguel, 12 na ilha Terceira e dois na ilha do Faial.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, “três dos novos casos correspondem a viajantes, dois não residentes (um com rastreio de 6.º dia e outro com rastreio por sintomatologia) e um residente com análise positiva no rastreio à chegada” e “os restantes casos decorrem de transmissão comunitária”.

O concelho da Lagoa é o que regista o maior número de novos casos (16), seguindo-se Ponta Delgada, com seis, Ribeira Grande, com cinco, e Vila Franca do Campo, com dois.

Já na ilha Terceira, dois casos correspondem a “viajantes, não residentes, com rastreio por sintomatologia”, um caso, “resultante de rastreio a residente, originou nova cadeia de transmissão local primária na Praia da Vitória” e os restantes nove “integram as cadeias anteriormente identificadas”.

No concelho da Praia da Vitória, foram detetados 10 novos casos e no de Angra do Heroísmo dois.

Na ilha do Faial, registaram-se dois casos, um “resultante de rastreio a um viajante não residente, com resultado positivo ao 6.º dia”, e outro “resultante de análise positiva no rastreio a residente, que integra agora a cadeia ativa nesta ilha”.

O comunicado da Autoridade de Saúde Regional dos Açores dá conta também de 38 recuperações, das quais 37 na ilha de São Miguel e uma na Terceira.

Estão internados com Covid-19 nos Açores nove doentes (menos um do que na sexta-feira), registando-se uma redução de dois internamentos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, que tem agora sete doentes (um em cuidados intensivos) e um aumento no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que passa de um para dois doentes.

Além das cadeias registadas na ilha de São Miguel, onde está identificada transmissão comunitária, existem 11 cadeias de transmissão local primária ativas em outras ilhas, seis na Terceira, duas no Pico, uma em São Jorge, uma no Faial e uma repartida entre São Miguel e Flores.

Os Açores têm atualmente 433 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, dos quais 358 em São Miguel, 41 na Terceira, 14 no Pico, oito nas Flores, sete em São Jorge e cinco no Faial.