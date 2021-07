O Festival Porta-Jazz, no Porto, regressa entre 23 e 25 de julho para a 11.ª edição, com um cartaz que inclui 14 concertos, de entrada gratuita, nos jardins do Palácio de Cristal. De acordo com a organização, num comunicado na sexta-feira divulgado, a 11.ª edição do festival decorre sob o lema “Da Janela Saem Pássaros”, “em jeito de reação às contingências provocadas pela pandemia da Covid-19, mas que serve, também, para sintetizar o princípio por detrás de um profícuo trabalho da Associação Porta-Jazz, com mais de uma década, que tem deixado a sua marca no tecido criativo do Porto e contribuído, decisivamente, para o seu reconhecimento internacional“.

O diretor do festival, João Pedro Brandão, destaca que “ao longo de três dias vão ser apresentados propostas estéticas diferentes, discos editados pelo carimbo Porta-Jazz, mas também encomendas e músicos da nova geração, num retrato da atividade rica e constante do movimento da Porta-Jazz”.

O festival arranca no dia 23 de julho, às 20h30, com o Vessel Trio, “que vai apresentar o seu registo de estreia, seguindo-se o concerto do supergrupo Coreto que vai estrear as encomendas feitas a João Grilo, João Mortágua, Catarina Sá Ribeiro e Nuno Trocado”.

O segundo dia do festival começa às 11h00, com a atuação de Filipe Teixeira Trio e o álbum “TAO”, seguindo-se a criação em residência “Vazio e o Octaedro”, de Josué Santos e Gianni Narduzi. Pelas 17h00, atua o Ensemble Robalo/Porta-Jazz, criado para o momento, e depois Nuno Campos apresenta o álbum “Tacatarinaten”. Ainda no segundo dia, às 20h30, Miguel Rodrigues apresenta “Empa”, seguindo-se a encomenda feita pelo festival a Hristo Goleminov.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O último dia do Festival Porta-Jazz, 25 de julho, inclui um concerto de Hugo Raro, com o álbum “Connecting the dots”, seguido do grupo de novos músicos liderado por Yudit Vidal com “Canto das Sereias”, às 11h00. Para as 17h00, está marcada a atuação de João Martins com o seu “Hundred Milliseconds”, seguindo-se Mazam com “Land”. O festival encerra, pelas 20h30, com João Pedro Brandão, que apresenta “Trama no Navio”, e André Silva com “The Guit Kune Do”.

A entrada para os concertos é gratuita, limitada à lotação dos espaços. Os bilhetes podem ser levantados uma hora antes de cada espetáculo na bilheteira na entrada do Palácio de Cristal.