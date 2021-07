O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, informou este sábado que teve um teste positivo ao novo coronavirus, apesar de ter recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas apresenta apenas sintomas leves.

Numa gravação colocada na sua conta na rede social Twitter, Javid afirma que na noite de sexta-feira começou a sentir-se “sonolento”, então fez um teste de antígeno sábado de manhã, que deu positivo, depois do qual, subsequentemente fez um teste de PCR, do qual aguarda na sua residência os resultados.

“Se todos fizerem a sua parte, não apenas se protege a si mesmo e aos seus, mas também protege o NHS [o sistema de saúde público britânico], e ajuda a preservar o nosso modo de vida”, disse.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021