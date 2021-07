A rede de Superchargers da Tesla é a maior da Europa, em termos de número de estações e de postos de carga, com a curiosidade de estar aberta apenas aos clientes da marca. Há pressões dos Governos alemão e norueguês para que a marca norte-americana abra a sua utilização a outros construtores, a que Musk não se opõe por princípio, restando saber em que condições, pois esta rede é um dos seus maiores trunfos.

No início, os Superchargers forneciam 125 kW de potência para dois postos de carga contíguos, o que significa que dois veículos lado a lado teriam de partilhar a potência disponível. Depois a potência aumentou para 150 kW e, mais recentemente com os V3, para 250 kW, sendo estes agora individuais, para que cada cliente utilize a potência total à sua disposição.

A mere 350 kW … what are you referring to, a children's toy?

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2016