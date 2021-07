O Facebook lava as suas mãos e rejeita as acusações que Joe Biden lhe lançou. O presidente norte-americano acusou as redes sociais, na sexta-feira passada, de andarem a matar pessoas por permitirem que desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 se multipliquem na internet. Essa informação falsa leva a que mais norte-americanos rejeitem ser vacinados.

A empresa de Silicon Valley rejeita qualquer tipo de culpa e lembra a Joe Biden que removeu 18 milhões de publicações consideradas desinformação e reduziu a visibilidade de 167 milhões de conteúdos verificados por fact-checkers.

O Facebook diz mesmo não ser culpado de os EUA não cumprirem a meta imposta pela administração Biden de vacinar 70% dos americanos até 4 de julho. A vacinação, diz o comunicado da empresa, até tem aumentado entre os utilizadores daquela rede social.

“Num momento em que os casos de Covid-19 estão a aumentar na América, a administração Biden escolhe culpar algumas empresas norte-americanas de media social. Embora ela desempenhe um papel importante na sociedade, precisamos de uma abordagem de todos para acabar com a pandemia”, defendeu Guy Rosen, vice-presidente de integridade do Facebook.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Joe Biden. “A única pandemia está entre os não vacinados”

Nos Estados Unidos, os casos de Covid-19 triplicaram nas últimas três semanas, enquanto os internamentos e os óbitos estão a aumentar entre pessoas não vacinadas. O presidente norte-americano foi rápido a apontar o dedo às redes sociais por permitirem que a desinformação corra entre os internautas, quando questionado pelos jornalistas sobre que mensagem endereçaria às empresas de social media de Sillicon Valley.

“Estão a matar pessoas… A única pandemia que temos está entre os não vacinados”, afirmou Joe Biden, presidente dos EUA, na sexta-feira, repetindo uma ideia que já tinha sido defendida por Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O aumento dos contágios estão relacionados com grandes focos de infeção entre os mais de 90 milhões de americanos elegíveis que ainda não tomaram vacinas, segundo a agência de notícias AP.

“Não seremos distraídos por acusações que não são apoiadas pelos factos”, respondeu o porta-voz do Facebook, Kevin McAlister, logo na sexta-feira. “Mais de 2 mil milhões de pessoas viram informações confiáveis ​​sobre Covid-19 e vacinas no Facebook, o que é mais do que qualquer outro lugar na internet.”

Kevin McAlister disse ainda que mais de 3,3 milhões de norte-americanos usaram a ferramenta de localização de vacinas para descobrir onde e como obter uma: “Os factos mostram que o Facebook está a ajudar a salvar vidas. Ponto final.”