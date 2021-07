Boletim DGS. Internamentos acima dos 800, não acontecia há quatro meses. Norte ultrapassa Lisboa em novos casos

Região Norte ultrapassa Lisboa no número total de novos casos

Depois de Lisboa ter sido durante várias semanas a região que concentrava um maior número de novas infeções, a pandemia voltou a crescer a Norte e em números totais este domingo já ultrapassa a região de Lisboa e Vale do Tejo.

São mais 1.307 novos casos (40% do total) a Norte, 1.279 (39%) em Lisboa e Vale do Tejo, 259 no Algarve (7%), 247 no Centro (7%) 43 na região Autónoma dos Açores e apenas mais nove casos na região Autónoma da Madeira.

Já no que reflete a letalidade da Covid-19 no país, o boletim deste domingo revela que morreu um homem com menos de 50 anos, na casa dos 40 aos 49 anos.