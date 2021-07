Os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto estão a desenvolver buscas para tentar resgatar uma mulher desaparecida quando passeava de moto de água num troço do rio Tâmega no concelho de Penafiel.

Fonte dos Bombeiros de Entre-os-Rios disse que a mulher foi dada com desaparecida cerca das 17h45 de sábado em Rio de Moinhos, Penafiel, no distrito do Porto, e que logo de seguida de desenvolveram as primeiras buscas, que foram infrutíferas, pelo que se reataram este domingo de manhã.

Para o local foram destacados 11 operacionais, segundo nota da página eletrónica da Proteção Civil. A GNR está a apoiar as operações.