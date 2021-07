As críticas foram tantas que em poucas horas Boris Johnson e Rishi Sunak passaram da decisão de não cumprir isolamento, depois depois de terem estado na sexta-feira em Downing Street com Sajid Javid, o ministro da Saúde que testou positivo à Covid-19, para a decisão de cumprir o isolamento.

Rishi Sunak anunciou no Twitter que não irá “participar no teste piloto” uma vez que reconhece “que a sensação de que as regras não são iguais para todos é errada”. Boris Johson irá cumprir o isolamento na residência de férias, em Chequers.

Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong. To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot. — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2021

As primeiras informações oficiais dadas pelo primeiro-ministro britânico davam conta que ambos iam continuar a trabalhar “em assuntos essenciais de governação” durante os próximos dias devendo ser contactados diariamente, naquilo que Boris dizia ser um “esquema piloto” para avaliar o impacto de “aplicar uma regra a uns diferente da regra para todos os outros”.

Rishi Sunak and I don't need to self isolate, as we are taking part in a pilot scheme to assess the impact of having one rule for us and another for everyone else. https://t.co/zUbOyzs3qZ — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) July 18, 2021

Recorde-se que Boris Johnson já esteve infetado com a Covid-19, em abril de 2020, quando foi até internado numa unidade de cuidados intensivos devido ao agravamento da doença.

Ainda assim e a poucos dias de o Reino Unido aligeirar as restrições implementadas no país, a decisão não está a foi bem aceite e as vozes foram rápidas a criticar a opção. A oposição ao governo britânico veio a público criticar esta decisão e alertar para o perigo de haver “regras diferentes para pessoas diferentes”.

530,126 people were told by NHS Test and Trace that they had to isolate last week. Boris Johnson and Rishi Sunak won’t because they believe the rules all of us follow should not apply to them. This government is a sleazy, duplicitous joke. — David Lammy (@DavidLammy) July 18, 2021

“530.126 pessoas foram avisadas pelo NHS [SNS inglês], na última semana, que tinham de cumprir isolamento. Boris Johson e Rishi Sunak não porque acreditam que as regras que todos seguimos não se devem aplicar a eles. Este governo é uma piada vulgar”, escreveu no Twitter o deputado do Partido Trabalhista, David Lammy.

Já o líder dos democratas liberais, Ed Davey, questionava o que fazer aos “professores, trabalhadores da área dos transportes e da saúde” e qual a hipótese que têm “de fazer parte do teste piloto só para privilegiados”.