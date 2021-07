O jogo entre os Washington Nationals e os San Diego Padres deste sábado foi suspenso inesperadamente depois de se ouvir o barulho de vários tiros. Os jogadores correram para os balneários e os adeptos, sem perceber o que estava a acontecer, correram para as saídas. O tiroteio aconteceu nas imediações do Nationals Park, em Washington, mas o barulho dos tiros foi suficiente para causar uma reação nos milhares de pessoas que estavam a assistir ao jogo. Segundo a CNN, três pessoas ficaram feridas no tiroteio, entre elas uma adepta.

Nas redes sociais há vários vídeos dos momentos que se seguiram aos disparos, onde é possível ver os adeptos a fugir rapidamente dos lugares que ocupavam. Ashan Benedict, da DC Metropolitan Police confirmou, em declarações citadas pela BBC, que “não havia perigo para quem estava no estádio”.

Segundo os relatos na redes sociais, os adeptos começaram a deixar o estádio depois de verem os jogadores de ambas as equipas a correr em direção aos balneários.

People fleeing Nationals Stadium after suspected gunfire overheard pic.twitter.com/g6Esin89p2 — BIG THUNDER NICK (@BigThunderNick) July 18, 2021

“Só quero garantir ao público que em nenhum momento durante este incidente alguém, dentro do estádio, correu perigo. Não foi um incidente de atirador ativo e não está a ser tratado como tal, tudo aconteceu fora do estádio”, afirmou Benedict acrescentando que dois carros estiveram envolvidos num “tiroreio” numa rua próxima do estádio.

Nationals Park Ushers told guests to “get down” and duck for cover pic.twitter.com/o6X4kve0IM — BIG THUNDER NICK (@BigThunderNick) July 18, 2021

Um dos carros foi apanhado pelas forças policiais, mas outro conseguiu escapar. Os feridos que estavam no carro que a polícia conseguiu intercetar foram transportados ao hospital e estão a ser interrogados pela polícia. Já a adepta que foi baleada está bem e deverá ter alta hospitalar em breve.