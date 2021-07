O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e aproximou-se da liderança do holandês Max Verstappen (Red Bull), que se despistou na primeira volta.

Hamilton terminou as 52 voltas ao traçado de Silverstone com o tempo de 1:58.23,283 horas, deixando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, a 3,871 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 11,125.

Com esta oitava vitória em Silverstone, o campeão do mundo tem agora 177 pontos no campeonato, ficando a oito do líder Max Verstappen.