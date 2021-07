A Iniciativa Liberal aprovou este domingo a candidatura a 51 concelhos, dos quais irá a votos em 43 com candidaturas próprias. O partido liderado por João Cotrim Figueiredo afirma, no mesmo comunicado, que a IL foi convidada para integrar 112 coligações, mas só aceitou integrar sete com outros partidos. Uma delas é a do ex-candidato à liderança do CDS, João Almeida, em São João da Madeira. A IL aprovou também este domingo o apoio ao movimento de independentes de Rui Moreira, no Porto.

Apesar de concorrer em 51 concelhos, a IL só irá concorrer ao executivo em 39 câmaras municipais, embora se candidate a 103 juntas de freguesia dessa meia centena de concelhos.

Além das três coligações já anteriormente aprovadas (em Beja, Covilhã e Matosinhos) as quatro coligações que a IL aprovou este domingo foram as seguintes:

Em Arouca: com PSD, CDS e PPM

com PSD, CDS e PPM Em Faro: com PSD, CDS, PPM e MPT

com PSD, CDS, PPM e MPT Na Mealhada: com PSD, CDS, PPM e MPT

com PSD, CDS, PPM e MPT Em São João da Madeira: com PSD e CDS

No 16º Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que decorreu em Vila de Rei (Castelo Branco) em formato misto (online e presencial), os conselheiros liberais debateram — segundo o comunicado enviado às redações — “a estratégia política da Iniciativa Liberal no período pós-autárquicas, fazendo uma reflexão sobre o caminho percorrido até agora e sobre o qual deve ser o rumo futuro.”

Na mesma reunião, a IL aprovou em Conselho Nacional “a alteração formal da sua sede para a cidade do Porto, onde será inaugurada em breve a primeira sede física do partido.”