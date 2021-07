O presidente do PSD afirmou hoje que o município de Vila Nova de Gaia precisa de “mais obra e menos promessa” e que o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à autarquia, Cancela Moura, “vai lutar e ter um bom resultado”.

“Estou convencido de que em 26 de setembro vamos ter um excelente resultado autárquico”, afirmou Rui Rio na apresentação da candidatura de Cancela Moura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que decorreu hoje ao fim da tarde na Alameda do Senhor da Pedra.

O líder do PSD afirmou que em Vila Nova de Gaia a eleição “não é oferecida”, mas que Cancela Moura vai ter um “bom resultado”.

“Também agora, a eleição na Câmara de Gaia não lhe é oferecida. É uma eleição que ele vai lutar e vai ter um bom resultado”, salientou Rui Rio, enaltecendo a importância das eleições autárquicas, nomeadamente, para o PSD “recuperar terreno perdido”.

“Queremos continuar a ser um grande partido. O único que, juntamente com o PS, pode disputar um Governo”, afirmou o líder do PSD.

Rui Rio reconheceu, no entanto, que em Vila Nova de Gaia a “tarefa é difícil”, ainda que o município “conheça o trabalho que o PSD fez”, à semelhança dos restantes partidos que integram a coligação.

“Os pergaminhos da obra que o PSD tem nos domínios da governação local, com a participação do Cancela Moura são pergaminhos que podem dar confiança ao eleitorado para votar no PSD”, salientou, defendendo que Gaia “precisa de mais obras e menos promessas”.

“O PS caracteriza-se por fazer muitas promessas e poucas obras. Também aqui em Gaia é muito disso, muita promessa e poucas obras”, criticou, referindo-se às linhas do metro e ao hospital.

Também presente na apresentação da candidatura, que contou com mais de meia centena de apoiantes e militantes, Paulo Rangel, o mandatário da aliança, salientou que esta será uma “batalha difícil”, mas que a “tenacidade, coragem e disponibilidade” de Cancela Moura pode “trazer a Gaia um novo tempo”.

“Desde 2013 que Gaia se tornou uma terra de pura gestão dos pequenos interesses, das coisas como estão. Nada aconteceu em Gaia depois de 2013”, disse, afirmando ser necessário “romper com esse pântano”.

Já o candidato à Câmara de Gaia, Cancela Moura, admitiu partir “de circunstâncias críticas e excecionais”, mas que o destino do PSD, CDS-PP e PPM é “serem chamados a assumir responsabilidades em momentos difíceis”.

“Não queremos mais promessas, nem mais anúncios. Temos de apostar noutro modelo de governação para Gaia”, referiu, acrescentando ser um “imperativo de consciência constituir uma alternativa ao atual executivo” e enumerando bandeiras do projeto autárquico como a habitação, mobilidade e transportes.

O presidente do PSD de Vila Nova de Gaia, Cancela Moura, é o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à câmara municipal nas próximas eleições autárquicas, em substituição do ex-selecionador nacional António Oliveira, que desistiu da corrida eleitoral.

Cancela Moura, de 57 anos, é deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo do Porto, desde outubro de 2019.

Líder do PSD de Gaia desde 2005, função que já havia ocupado entre 2000 e 2002, o social-democrata foi candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, liderando a coligação “Gaia de Novo” do PPD/PSD e o CDS-PP, nas eleições autárquicas de outubro de 2017.

Até agora foram oficializadas à Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, as candidaturas da deputada da Assembleia da República Diana Ferreira (CDU), do engenheiro civil Renato Soeiro (BE) e a do gestor Alcides Couto (Chega).

A Câmara de Vila Nova de Gaia é atualmente liderada pelo PS que conquistou, nas autárquicas de 2017, nove mandatos, sendo oposição no executivo o PSD, com dois eleitos.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.