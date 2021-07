Pouco mais deu que para aquecer o motor. Lewis Hamilton e Max Verstappen foram os protagonistas de um choque logo na primeira volta do grande prémio da Grã-Bretanha e o holandês abandonou a prova.

Versatappen saiu da pole position depois da corrida de sprint no sábado, mas com a pressão de Hamilton bem perto a dianteira da corrida foi alternando entre ambos. Isto, claro, nos primeiros minutos de corrida já que foi ainda na primeira volta que Hamilton — ao tentar nova aproximação a Verstappen — lhe tocou na roda traseira do carro que acabou por atirar o piloto da Red Bull para fora de pista.

Com o carro encostado ao muro de segurança na curva 9 Verstappen não teve outra alternativa que não a de abandonar a corrida de imediato.

A direção de prova levantou depois a bandeira vermelha para que a barreira de pneus onde o piloto da Red Bull bateu fosse reconstruida e, na retoma da corrida, Charles Leclerc assumiu a frente da corrida, com Hamilton em segundo e Valterri Bottas no terceiro lugar.