O índice de transmissibilidade — o chamado R(t) — está a descer em todo o país e fixou-se em 1,10 (estava, na última atualização, em 1,12 a nível nacional e 1,13 no continente). Já a incidência (o número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes) voltou a disparar e é agora de 391 casos no país (uma subida face a 355,5) e de 403,0 no continente (até aqui estava nos 366,7). Porque é que estando a transmissibilidade a descer não desce também a incidência?

Ao Observador, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes explica que o R(t), embora esteja a descer, continua acima de um. Estando em 1,10, significa que “por cada 100 pessoas com a infeção, vão surgir 110 daí a três ou quatro dias“. Ou seja, o ritmo de novos casos continua a aumentar, embora de forma mais desacelerada do que antes. “É como se tivesse um carro a andar. O carro estará a andar se o R(t) for maior do que um. Mas se o R(t) está a diminuir, quer dizer que o carro continua a acelerar, mas cada vez menos”, explica.