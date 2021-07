Os Jogos Olímpicos são um dos principais eventos desportivos do planeta, pelo que seria raro não tomarem de assalto as redes sociais, com os seus atletas fantásticos e feitos lendários. Mas nos últimos dias, foram as suas camas a ganhar destaque na internet.

Isto porque as camas para os atletas olímpicos são feitas de cartão para poderem posteriormente ser reutilizadas e recicladas, tornando os Jogos de Tóquio muito mais sustentáveis. Este é o motivo oficial mas, subitamente, espalharam-se rumores de um novo motivo para os locais de repouso serem assim: evitar contactos íntimos entre os atletas.

Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT

Paul Chelimo, membro da equipa de atletismo dos EUA e já medalhado em Jogos Olímpicos por cinco vezes, divulgou fotografias das camas no Twitter e escreveu que estas eram assim feitas para “evitar intimidades entre atletas”, pois apenas “aguentariam o peso de uma pessoa para evitar situações para além do desporto”.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do???? pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo???????????????? (@Paulchelimo) July 17, 2021