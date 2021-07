O antigo jogador e treinador de basquetebol do Benfica Carlos Lisboa, de 62 anos, vai assumir a partir de agosto o cargo de diretor-geral das modalidades das águias, que já ocupou anteriormente, anunciou esta segunda-feira o emblema lisboeta.

Esta nova etapa é o culminar de uma reflexão conjunta, em face das exigências que se colocam ao universo benfiquista, encerrando, a pedido do Carlos Lisboa, um desafio que avocou com enorme espírito de missão no regresso à liderança da equipa de basquetebol, em março de 2019″, realçaram os ‘encarnados’ no seu sítio de internet.

O Benfica vincou o “trajeto notável de dedicação e sucesso, de profissionalismo e elevado espírito competitivo” de Carlos Lisboa, que “continuará este seu longo ciclo de serviço ao Benfica”.

O clube alfacinha assinalou que o antigo internacional português, e uma das maiores figuras do basquetebol luso, vai assumir “responsabilidades na liderança de projetos estratégicos e transversais das modalidades“, em colaboração com os vários departamentos corporativos do clube.

A Carlos Lisboa, um singular símbolo de benfiquismo, caberá ainda um papel relevante na representação institucional do Sport Lisboa e Benfica junto das diversas instituições desportivas, de parceiros comerciais e de entidades internacionais, assim como a presença em Casas do Benfica junto dos nossos sócios e adeptos”, acrescentou.

Carlos Lisboa estreou-se enquanto jogador ao serviço do Benfica em 10 de novembro de 1984, e foi dez vezes campeão nacional, venceu cinco Taças de Portugal, seis Supertaças e cinco Taças da Liga, tendo também atuado no Sporting, entre 1975 e 1982 (somando três títulos nacionais), e no Queluz, entre 1982 e 1984 (um título nacional).

Depois, como treinador do Benfica, conquistou cinco campeonatos, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro troféus António Pratas, depois das passagens enquanto técnico pelo Estoril e pelo Aveiro Basket.