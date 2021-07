Em atualização

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a investigar possíveis infrações relacionadas com as ações da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica.

“Os eventos das últimas semanas evidenciam infrações passíveis de fazer perigar a integridade do funcionamento do mercado de capitais e a proteção dos investidores, nomeadamente na divulgação de informação ao mercado e de abuso de informação, as quais continuarão a ser investigadas”, lê-se no comunicado divulgado pela CMVM.

Debaixo da mira da CMVM estará, particularmente, a Oferta Pública de Aquisição (OPA) falhada do Benfica e negócio para a venda de 25% das ações da SAD benfiquista por parte de José António dos Santos, conhecido como Rei dos Frangos, ao investidor norte-americano John Textor.

“Nestes termos, e sem prejuízo da apreciação da relevância infracional da conduta das partes envolvidas nos recentes eventos, a CMVM continuará a acompanhar a evolução de qualquer aspeto do qual possa resultar a necessidade de prestação de informação adicional ao mercado, com intuito de zelar pela integridade do funcionamento do mercado de capitais, em defesa dos investidores”, lê-se ainda no comunicado.