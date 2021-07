Na sequência das normas de segurança que foram atualizadas contra a Covid-19, Tony Carreira viu-se forçado a alterar o seu concerto inicialmente agendado para a próxima sexta-feira, dia 23, no Casino Estoril.

A atuação estava prevista para as 22h30, mas foi antecipada para as 20h00, como pode ler-se nas mais recentes publicações nas redes sociais do artista.

“Devido às normas de contingência da DGS que obrigam as atividades culturais a terminarem às 22h30, informamos que o concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril na próxima sexta-feira, dia 23 de Julho, foi antecipado para as 20h00.”, escreve a Equipa Tony Carreira no Instagram do músico.

O concerto de Tony Carreira no Casino Estoril marca o seu regresso aos palcos depois da morte da filha mais nova, Sara Carreira, em dezembro do ano passado, num acidente de viação. O artista sofreu também um enfarte do miocárdio no final do mês de julho, mas sente-se preparado para voltar a atuar.