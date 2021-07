O Contra-Corrente é aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Esta segunda-feira queremos ouvir o que tem a dizer sobre a leitura que Eduardo Cabrita faz do relatório da Inspecção-geral da Administração Interna relativo aos festejos do Sporting. O ministro atribui responsabilidades aos leões pela situação vivida na noite de 11 de maio, em Lisboa, e que poderá ter contribuído para a disseminação da variante Delta. Eduardo Cabrita rejeita responsabilidades e José Manuel Fernandes pergunta: quanto tempo mais é que teremos de suportar este ministro?

André Azevedo Alves, colunista do Observador, professor auxiliar da Universidade Católica e coordenador científico do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos, em Lisboa, daquela universidade, é o convidado de José Manuel Fernandes para esta edição.

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.