Harry e Meghan querem que a filha Lilibet seja batizada em Windsor na presença da rainha

Harry e Megham querem um batizado real para a filha Lilibet, que nasceu a 4 de junho na Califórnia, com a presença da rainha. As intenções dos Sussex terão ficado claras aquando da última viagem de Harry ao Reino Unido, a propósito da inauguração da estátua em homenagem à princesa Diana, no dia em que esta faria 60 anos se fosse viva.

“O Harry disse a várias pessoas que eles querem que a Lili seja batizada em Windsor, tal como o irmão”, garantiu uma fonte real citada pelo Daily Mail. Os planos podem sofrer alguns atrasos a propósito da pandemia, mas nem por isso o casal Sussex está preparado para desistir da ideia. “Eles ficam felizes em esperar até que as circunstâncias o permitam.”

A acontecer, esta será a primeira visita de Meghan a solo britânico desde o Megxit, desde que, em 2020, abandonou as funções enquanto membro sénior da realeza. Ao contrário do que seria esperado, a duquesa não compareceu no funeral do príncipe Filipe, avô de Harry, uma vez que se encontrava num estado avançado de gravidez. Aquando do nascimento de Lilibet, os Sussex viram-se novamente envolvidos em polémica quando surgiram relatos de que não teriam pedido permissão à monarca para usar o respetivo nome — Isabel II é tratada por “Lilibet” pelos familiares mais próximos.