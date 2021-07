Sem revelar mais detalhes, o Benfica anunciou a transferência a título definitivo do jogador Filip Krovinovic para o Hajduk Split, equipa da Croácia. A transferência acontece depois de o jogador ter sido afastado dos trabalhos da pré-época dos encarnados e ficado a contas com uma situação de cariz disciplinar.

Como avançou na altura o jornal Record, o jogador foi imediatamente afastado dos treinos assim que surgiu nas redes sociais um áudio do jogador em que este insultava Jorge Jesus, por não o ter colocado a jogar num encontro de preparação frente ao Sp. Covilhã.

Krovinovic no audio sobre sua situação actual. pic.twitter.com/RLLPUuqQRt — Bruno Gois (@BrunoGois10) July 8, 2021

“Imagina que estás na minha situação. Ontem tiveram jogo e eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Jogaram duas equipas e eu não entrei. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar ao Jesus: ‘O Krovi entra?’. E ele disse ‘não, ele fica lá, se alguém se lesionar, ele entra’. Mano, filho da p***. Pá, incrível. Tipo, não podia sair para ir para casa e tinha de ficar lá”, disse o croata, em português e de forma bastante percetível.

Krovinovic chegou ao Benfica em 2017 depois de duas boas épocas no Rio Ave, onde chegou em 2015 vindo do NK Zagreb. Na Luz, o médio fez uma primeira metade de temporada muito positiva, com dois golos em 19 jogos em todas as competições, destacando-se como um dos principais jogadores da equipa de Rui Vitória. Tudo mudaria em janeiro de 2018, quando se lesionou gravemente frente ao Desportivo de Chaves. A qualidade e a regularidade nunca mais foram as mesmas, atuando em apenas nove jogos na época 2018/19, apesar de ter conquistado a Primeira Liga.

No arranque da temporada 2019/2020 foi emprestado ao West Bromwich Albion e foi importante na subida da equipa à Premier League, o que levou os ingleses a negociar a renovação da cedência por mais uma temporada, algo que os encarnados aceitaram. Em 2020/21, porém, Krovinovic caiu de rendimento, regressou ao Benfica no mercado de janeiro e foi novamente emprestado ao Nottingham Forest, onde marcou um golo ao longo de 19 partidas até ao fim da temporada.

“Estou muito feliz por finalmente ter chegado todos me receberam de forma calorosa desde o primeiro segundo. Obrigado. Estou ansioso pelos treinos e pelos jogos. Recebi muitas mensagens de fãs do Hajduk no mês passado. Estou muito contente por a minha chegada significar tanto para os adeptos e só posso prometer que vou tentar retribuir em campo na mesma medida”, disse Krovinovic nas suas primeiras declarações ao site do Hajduk Split.