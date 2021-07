O trabalho mais recente do realizador espanhol Pedro Almodóvar, “Madres Paralelas”, é o filme de abertura, em competição, do 78.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorre entre 01 e 11 de setembro naquela cidade italiana.

De acordo com a organização do festival, num comunicado divulgado esta segunda-feira, “Madres Paralelas” será exibido no dia 01 de setembro na Sala Grande do Palazzo del Cinema.

“Nasci como realizador em Veneza em 1983 na secção ‘Mezzogiorno Mezzanotte’. Trinta e oito anos depois sou convidado a abrir o festival. Não consigo explicar a alegria e honra, e o quanto isto significa para mim, sem cair em complacência. Estou muito grato ao festival por este reconhecimento e espero estar à altura”, afirmou o realizador, citado no comunicado.

Pedro Almodóvar estreou-se em Veneza em 1983 com “Negros Hábitos”. Em 2019, foi distinguido com o Leão de Ouro de carreira e no ano passado regressou para estrear a curta-metragem “A Voz Humana”, protagonizada por Tilda Swinton.

“Madres Paralelas”, cujo elenco inclui Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón e conta com a participação de duas das “atrizes-fetiche” de Almodóvar, Julieta Serrano e Rossy De Palma, conta a história de duas mulheres que partilham o mesmo quarto do hospital onde irão parir.

Janis, de ‘meia-idade’, e Ana, adolescente, são ambas solteiras e tiveram gravidezes não planeadas.

O diretor do Festival de Cinema de Veneza, Alberto Barbera, citado no comunicado, classifica o filme como um “intenso e sensível retrato de duas mulheres que lidam com uma gravidez de consequências imprevisíveis, a solidariedade feminina, e a sexualidade vivida em liberdade total e sem hipocrisia, tudo tendo como pano de fundo uma reflexão sobre a necessidade indiscutível da verdade, que deve ser seguida sem hesitação”.

O júri do 78.º Festival Internacional de Cinema de Veneza será presidido pelo realizador sul-coreano Bong Joon Ho, cuja consagração internacional se deu em 2019 com “Parasitas”.

O júri atribuirá vários prémios aos filmes da competição, entre os quais o Leão de Ouro.

Em relação à 78.ª edição do festival, sabe-se também que o ator e realizador italiano Roberto Benigni irá receber o Leão de Ouro de carreira.