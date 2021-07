Os bombeiros do Marco de Canaveses e a GNR retomaram esta segunda-feira, pelas 08h30, as buscas para encontrar o homem que desapareceu durante o Trail das Capelas, que decorreu no domingo, na freguesia de Soalhães, revelou o CDOS do Porto.

À agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto afirmou que as buscas foram retomadas às 08h30 e que no local estão elementos dos bombeiros do Marco de Canaveses e da Guarda Nacional Republicana (GNR). O homem, que participava no Trail das Capelas, “continua a ser procurado pelas autoridades”, assegurou à Lusa fonte dos Bombeiros do Marco de Canaveses.

O Jornal de Notícias adiantou no domingo, citando o comandante da corporação de bombeiros do Marco de Canaveses, que o homem, de 48 anos e natural de Felgueiras, terá sido visto pela última vez ao final da manhã e estaria a poucos metros da meta quando desapareceu. O alerta para o desaparecimento do atleta foi dado às autoridades pelas 14h00 de domingo.