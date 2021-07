Como já começa a ser tradição, o número de verão da revista Observador Lifestyle é dedicado às viagens e traz dezenas de sugestões de escapadinhas de norte a sul do país. São viagens cá dentro no duplo sentido. Esta nova edição, já nas bancas, é um convite a sair e a descobrir o país, mas também a ficar calmamente a ler ao sol, a encher a lista de próximos destinos e de histórias de reinvenção.

A viagem da capa leva-nos Douro acima, à procura de pequenos alojamentos perto do rio, para acordar com aquele verde todo, sem pressas e com tranquilidade. Também viajamos no tempo e mostramos como era a região há 70 anos, nas fotografias a preto- e-branco de Noel Magalhães.

A sul, viajamos até ao olival da marca Amor é Cego para aprender a provar azeite, vamos apanhar legumes na horta da Herdade no Tempo, descobrimos como tirar partido das ervas aromáticas com o livro “Sal Verde” e fotografamos um dia tórrido no editorial de moda “Um Verão Quente e Consciente”, só com marcas nacionais.

Há também a volta a Portugal em artesanato, originalíssima e reinterpretada pelas mãos da dupla Origem Comum, o périplo pelos novos hotéis destes “loucos anos 20” – que abriram mesmo com uma pandemia mundial –, projetos originais de flores e até um passeio numa improvável bicicleta de bambu.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, esta edição tem 148 páginas e custa 5,90€. Está à venda nas bancas e também online, com portes grátis no território continental até ao final do mês de Julho.