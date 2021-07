O Ministério Público de Gondomar acusou 48 pessoas de tráfico de estupefacientes, pertencentes a células criminosas que atuavam de modo cooperativo no Grande Porto. De acordo com o Jornal de Notícias, na edição desta segunda-feira, um dos pontos de venda, no Bairro do Viso, faturou quase um milhão de euros num mês.

A investigação da PSP e a acusação do MP revelam a existência de nove líderes e eram estes que tratavam dos principais assuntos do negócio, como o recrutamento, os preços e os métodos de venda. Havia cédulas em Gondomar, passando pelo Porto e até Matosinhos, em bairros como Fonte da Moura e Pasteleira.

A investigação destaca a banca de droga no bairro do Viso, ligada a 22 arguidos, como uma das mais relevantes. O posto de venda, num prédio de dois andares na Rua Central, funcionava diariamente como uma loja normal.

A droga vendida era diversa, incluindo haxixe e canábis, mas também heroína e cocaína. Vários dos arguidos estão ainda acusados de outros crimes, como associação criminosa.