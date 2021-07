Uma iniciativa

Com o início da pandemia de Covid-19 e a quebra do turismo, a House São Bento passou a fazer arrendamento de média e longa duração. No início da pandemia, Tiago Dias – gerente desta guesthouse no centro de Lisboa – acreditava que o turismo externo não iria acontecer em grande volume e que o negócio iria depender mais dos portugueses.

A empresa flexibilizou modalidades contratuais e prazos de arrendamento para combater a instabilidade do mercado turístico tradicional e – diz também Tiago Dias – teve de contar com ajudas estatais para “manter as contas em ordem”. “Para chegarmos aos valores de 2019 ainda vai demorar um bocadinho. Mas acredito que o pior já passou”, conclui.

Este artigo faz parte de uma série chamada “Pandemia em Números”, onde se analisa a economia portuguesa na sequência da Covid-19. Trata-se de uma parceria entre o Observador, a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Pordata.