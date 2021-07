Mais de um terço (35%) dos estudantes do Ensino Superior já ponderaram desistir do curso, fazê-lo é uma opção viável para 9% e 1% já tomaram mesmo esta decisão. Feitos os cálculos, são então 45% os que já tiveram o abandono em consideração.

São as conclusões do estudo “As Melhores Faculdades de Portugal”, desenvolvido pela agência de marketing especializada no mundo universitário Rede e citado pelo jornal Inevitável na edição em papel desta terça-feira (link não disponível).

A Rede esclarece que a principal razão apontada pelos estudantes para equacionarem esta hipótese foi a incerteza em relação à sua escolha, já que 19% admitiram não ter a certeza se o curso em que estavam matriculados era, efetivamente, aquele que queriam.

Mas há mais fatores. 13% dos estudantes apontam mesmo o insucesso académico e o mesmo número levanta o problema da saúde psicológica como motivos relevantes para o potencial abandono dos estudos. Já 12% elencam o facto de o curso não corresponder às expectativas.

A análise da Rede baseou-se num inquérito online que conseguiu reunir mais de 2.000 respostas de universitários de todo o país.