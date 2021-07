A marca de gelados Ben & Jerry’s, anunciou esta segunda-feira que vai deixar de vender os seus produtos em territórios palestinianos ocupados por Israel, algo considerado “inconsistente” com os valores da marca.

A empresa, pertencente a Unilever, possui negócios em Israel desde 1987 e, segundo a Associeted Press, informou que não irá renovar o contrato que expira em 2022

A empresa baseada em Vermont tem vindo a adotar uma postura política em vários dos seus negócios, incluindo alocar fundos destinados a departamentos policiais e investir o seu dinheiro “em soluções levadas a cabo pela comunidade, que criam saúde, manutenção da paz e segurança”, afirmou a marca em junho de 2020.

A Unilever apelou ainda aos Estados Unidos para acabar com a supremacia branca e lançou um podcast sobre racismo na América, em 2020. Em dezembro de 2020, a Ben & Jerry’s desvendou um gelado sem laticínios inspirado em Colin Kaepernick, chamado “Change the Whirled”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em linha com essas iniciativas, alguns fãs tem chamado à atenção da empresa relativamente à sua atividade em Israel, argumentando que não se alinha com o posicionamento da marca.

Esta decisão foi criticada por múltiplos políticos israelitas, contanto com o primeiro-ministro Naftali Bennett, que afirma: “Gelados há muitos, país só temos um. A Ben & Jerry’s decidiu denominar-se como anti-Israel. Esta é uma decisão moralmente errada e acredito que acabará por ser um erro comercial”.

גלידות יש הרבה, מדינה – יש לנו רק אחת. בן אנד ג׳ריס החליטה למתג את עצמה כגלידה אנטי-ישראלית.

זו החלטה שגויה מוסרית ואני מאמין שתתברר גם כשגויה עסקית.

החרם על ישראל- דמוקרטיה מוקפת איי טרור – משקף אובדן דרך מוחלט.

החרם לא עובד ולא יעבוד ונילחם בו בכל הכח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 19, 2021

Também, Ayelet Shaked, ministra do Interior de Israel, se pronunciou sobre o assunto: “Se o gelado não condiz com os nosso gosto, faremos sem vocês”.

והגלידה שלכם לא עולה בקנה אחד עם הטעם שלנו. נסתדר בלעדיכם. pic.twitter.com/Pxw3kAAV0b — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) July 19, 2021

O direito internacional considera Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, as Colinas de Golã e Gaza como territórios ocupados, segundo as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no entanto Israel contesta esta designação.