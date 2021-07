Nove dias depois de Richard Branson, que lhe ganhou a corrida do turismo espacial, Jeff Bezos foi mais alto e esteve lá mais tempo. O homem mais rico do mundo, o primeiro a anunciar a primeira viagem comercial ao espaço, passou 11 minutos a ver a curvatura espacial a bordo do foguete New Shepard, da sua empresa Blue Origin. Com ele viajou o irmão, Mark, Wally Funk, que na década de 70 liderou um programa de treino da NASA mas que por ser mulher não a deixaram ser astronauta (conseguiu-o agora, aos 82 anos, tornando-se a mais velha a fazê-lo) e Oliver Daemen, um estudante holandês de 18 anos fascinado pelo espaço, que conseguiu o seu lugar depois do apoio de um milionário (e que é o agora o mais jovem astronauta de sempre).

In others news the whole world is crumbling and weather events and disease are getting out of hand but hey I that's just me & of course send the rich people into space. ✌️????

"Jeff Bezos to blast into space on New Shepard rocket ship ????" https://t.co/Q2mjGLWsTi

