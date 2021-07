Três pessoas, entre elas um bebé de sete meses, ficaram feridas sem gravidade na tarde desta terça-feira depois de um autocarro da Carris ter embatido contra sete viaturas que estavam estacionadas na Rua de Marvila, em Lisboa. Os três feridos seguiam no interior do autocarro, confirmou ao Observador fonte oficial do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A mesma fonte explica que o condutor, um homem de 56 anos, terá sofrido uma doença súbita durante a condução, o que terá originado o acidente. O homem é um dos feridos, para além de uma mulher de 35 anos. Todos apresentam ferimentos ligeiros e foram transportados para hospitais da região da Grande Lisboa por precaução.

O acidente ocorreu às 17h12 na Rua de Marvila.