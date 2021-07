Boletim DGS. Casos ativos não caíam assim num só dia desde o final de abril

O número elevado de recuperações no último dia, num total de 4.451, ficou bem acima dos 2.706 novos casos. A redução de infeções ativas com o coronavírus é, por isso, também acentuada — menos 1.749 casos ativos do que no dia anterior, num total de 50.487. Ou seja, menos 3,3% num só dia.

Será necessário recuar a 27 de abril para encontrar uma variação tão elevada em 24 horas, em termos percentuais. Na altura, houve uma redução de 846 casos ativos (para 23.816), ou seja, menos 3,4%.

No entanto, se a conta for feita em termos absolutos, a distância temporal é ainda maior: só a 27 de março, com menos 3.332 casos ativos, foi registada uma maior redução do que nesta terça-feira.