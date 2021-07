A seleção feminina de andebol de praia da Noruega protestou esta segunda-feira contra as regras da Federação Internacional de Andebol, que indicam que as jogadoras devem usar biquíni e que a parte inferior do equipamento não deve cobrir mais de 10 centímetros da parte superior das pernas.

As jogadoras — que disputavam a partida para a medalha de bronze do Campeonato Europeu de Andebol de Praia contra a equipa espanhola — usaram um top e calções e acabam multadas.

A Comissão Disciplinar do Euro 2021 de andebol de praia decidiu multar em 150 euros cada jogadora da equipa, o que equivale a 1.500 euros de multa no total.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM

— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021