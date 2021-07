A Heart Aerospace, companhia aeronáutica sueca que se dedica a desenvolver aviões elétricos, quer em 2026 colocar a primeira frota de aviões comerciais elétricos a voar. As companhias aéreas United Airlines e Mesa Airlines e a Breaktrough Energy — que tem como fundadores nomes como Jeff Bezos ou Richard Branson — juntaram-se à empresa numa ronda de investimento há cerca de uma semana, num total de 35 milhões de euros.

No comunicado a empresa detalha que o investimento prevê a compra de 200 aviões ES-19, com opção de mais 100. “Não consigo imaginar uma coligação mais forte de parceiros para conseguir avançar na missão de passar viagens de curta distância a elétricas”, afirma Anders Forslund, CEO da Heart Aerospace.

Today, Heart Aerospace announces a significant milestone! We’ve just raised a Series A round with investments from… Posted by Heart Aerospace on Tuesday, July 13, 2021

Os aviões ES-19 têm 19 lugares e serão completamente a baterias e motores elétricos. Segundo o comunicado, a empresa espera entregar o primeiro avião para viagens até 400 quilómetros até 2026. Para já, com a tecnologia ao dispor, as baterias serão de iões de lítio, mas a empresa prevê que à medida que as baterias melhorem a autonomia da viagem possa aumentar.

Ainda que os aparelhos tenham capacidade para voar 400 quilómetros, essa distância nunca será alcançada — devendo cada viagem ficar, no limite, na casa dos 200 quilómetros de distância — uma vez que é necessário ter energia de reserva para alguma situação de emergência.

Além de zero emissões e mais silenciosos, a empresa estima que os custos operacionais com estes novos aviões sejam significativamente mais baixos em comparação com os atuais aviões comerciais de passageiros com a mesma dimensão.

A fuselagem em alumínio e a dimensão da aeronave permitem-lhes ainda descolar e aterrar em pistas com apenas 750 metros. Ainda que seja um grande passo, a empresa admite que falta muito para que se possa atravessar o Atlântico ou viajar entre Lisboa e Londes, por exemplo.