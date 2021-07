Era uma questão de tempo. Na leitura do acórdão, os juízes anunciavam a pena a aplicar aos três inspetores pela morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa e, ao mesmo tempo, decidiam extrair uma certidão para que se pudesse investigar, num processo isolado, “todos aqueles que, na hora, tomaram conhecimento do que se passava com Ihor Homeniuk e nada fizeram”. Agora após dois meses, a procuradora do processo, Leonor Machado, vem identificar quem são, para já, “todos aqueles” que quer ver investigados e acusados.

São sete pessoas que foram ouvidas como testemunhas no julgamento de Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa: três da estrutura do SEF e quatro vigilantes, ao que avançou a TVI e confirmou o Observador. António Henriques, diretor de Fronteiras do SEF à data do crime e que se demitiu na sequência do caso, é o primeiro da lista. Quando foi ouvido em tribunal no início de março, admitiu que colocar passageiros que se “portavam mal” na Sala Médicos do Mundo, como aconteceu com Ihor Homeniuk era “prática habitual” e regulamentada.

Do SEF, há ainda o inspetor coordenador João Agostinho e o inspetor-chefe João Diogo — que ordenou que os três inspetores já condenados fossem à sala “acalmar” Ihor Homeniuk. Com o requerimento interposto a 15 de julho e ao qual o Observador teve acesso, Ministério quer investigar estes três elementos do SEF de um crime de omissão de auxílio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À lista juntam-se ainda quatro vigilantes: Manuel Correia e Paulo Marcelo pela prática, em concurso efetivo, de um crime de ofensas à integridade física graves e um crime de omissão de auxílio — ambos admitiram em tribunal ter atado o cidadão ucraniano durante a madrugada com fita adesiva — e Rui Rebelo e Jorge Pimenta pela prática do crime de omissão de auxílio — sabiam que Ihor Homeniuk tinha sido deixado algemado e nada fizeram.

Esta certidão que a Procuradora Leonor Machado pediu para extrair do acórdão do processo principal, ao juízes que julgaram o caso, vai agora ser anexada a um segundo processo que já tinha sido aberto, tal como o Observador tinha avançado, para investigar a atuação dos vigilantes na morte de Ihor Homeniuk. Nas alegações finais do julgamento dos três inspetores, a Procuradora do caso já tinha aberto a possibilidade de extrair certidão pela prática de crimes cometidos por “outras pessoas”, como vigilantes e outros inspetores do SEF que contactaram Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa — o que agora se verifica.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, dois dias depois de ter desembarcado, com um visto de turista, vindo da Turquia. O SEF impediu a entrada do cidadão ucraniano e decidiu que teria de regressar ao seu país no voo seguinte. As autoridades tentaram por duas vezes colocar o homem de 40 anos no avião, mas este reagiu mal. Foi então levado pelo SEF para uma sala de assistência médica nas instalações do aeroporto, isolado dos restantes passageiros, onde foi amarrado e agredido por três inspetores do SEF, acabando por morrer.

Apesar de no relatório o SEF ter descrito o óbito como natural, o médico que autopsiou o corpo não teve dúvidas de que tinha havido um crime, alertando imediatamente a PJ, que acabaria também por receber uma denúncia anónima que referia que Ihor Homenyuk tinha ficado “todo amassado na cara e com escoriações nos braços”.

No final de maio, a decisão foi a de absolver os três inspetores do crime de homicídio e condená-los por um crime menos grave. Duarte Laja e Luís Silva foram condenados a nove anos de prisão efetiva. Já inspetor Bruno Sousa foi condenado a uma pena menor de sete anos de prisão — mas pelo crime de ofensas à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado da morte de Ihor Homeniuk.