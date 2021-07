Em atualização

Foi encontrado sem vida Marílio Costa Leite, o atleta de 49 anos que estava desaparecido desde domingo. Marílio Costa Leite tinha sido visto pela última vez sentado a três quilómetros da meta no trail Rota das Capelas. Ao Observador, fonte dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses confirma que o corpo do atleta foi encontrado a “três ou quatro quilómetros do local onde tinha desaparecido”.

A última vez que foi visto, Marílio estava sentado ao quilómetro 17, a três da meta, na zona das Pedras Brancas, uma descida íngreme feita com cordas. Um outro atleta de Vizela perguntou-lhe se precisava de ajuda, mas a resposta terá sido de que estava apenas a “descansar”.

Mas Marílio Costa Leite nunca continuou o percurso e nunca mais foi visto. O alerta para o desaparecimento foi dado às autoridades às 14 horas de domingo, logo depois de o atleta de Felgueiras não ter aparecido na meta, como era suposto. A sua equipa “Nós Acreditamos Run Team” partilhou no Facebook uma fotografia de Marílio Costa Leite durante o trail Rota das Capelas, na serra da Aboboreira, em Soalhães, Marco de Canaveses.

Marílio Costa Leite era um dos nove atletas da equipa “Nós Acreditamos Run Team” nas provas de trail curto e longo, que estavam a participar nesta prova em específico pela primeira vez.