Os Estados Unidos distribuíram mais de 390 milhões de doses pelos vários estados, mas até esta terça-feira apenas cerca de 338 milhões tinham sido usadas, segundo os dados dos Centros para a Prevenção e Controlo da Doença (CDC). Isso deixa cerca de 52 milhões de doses por usar, que o STAT News diz terem como limite de validade o verão deste ano.

Neste momento, os Estados Unidos têm 48,6% da população totalmente vacinada e 56,1% da população com, pelo menos, uma dose. São sobretudo as pessoas acima dos 65 anos que cumpriram a vacinação: 79,5% totalmente vacinadas e 89,1% com, pelo menos, uma dose.

Algumas das vacinas por usar fazem parte dos desperdícios diários ou mesmo do atraso no reporte das vacinas dadas, outra parte serão de segundas doses que ainda não foram administradas, diz o jornal. Pelo menos, metade serão, no entanto, vacinas a mais, que vão expirar em julho, agosto ou durante o outono.

O pico da vacinação aconteceu nas primeiras semanas de abril, com dias a chegar aos quatro milhões de vacinas administradas, mas a procura caiu tanto que agora são administradas cerca de 450 mil por dia, segundo dados dos CDC.

Os estados pedem ao governo federal que faça a distribuição das vacinas em sobra, sobretudo tendo em conta a escassez em várias regiões do mundo. Mas o governo norte-americano não quer recolher as vacinas já distribuídas aos estados nem os autoriza a entregá-las a outros países, refere o jornal. A única possibilidade existente, neste momento, é entregar as vacinas que foram encomendadas pelos estados, mas ainda não lhes foram entregues.