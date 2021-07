Não é muito comum um jogador de futebol marcar dois autogolos no mesmo jogo. É preciso azar, algum demérito, ou um pouco de ambos. Mais raro é, sem dúvida alguma, um jogador cometer essa “proeza” e admitir que foi… propositado. Foi o caso de Hashmin Musah, jogador do Inter Allies, da 1.ª Liga do Gana. A sua equipa perdia por 5-0 e saído do banco, em pouco mais de dez minutos, Musah colocou por duas vezes a bola na baliza do próprio conjunto. Os vídeos desses lances tornaram-se, obviamente, virais, mas também levantaram inúmeras questões relativamente a possíveis resultados combinados, com a Federação Ganesa de Futebol a prometer uma investigação.

Tudo começou no hotel da equipa do Inter Allies, que entrou para a última jornada do campeonato ganês já com a despromoção garantida. O jogador de 24 anos ouviu que estavam a ser feitas apostas de que a sua equipa perderia por 5-1 no referido encontro, contra o Ashanti Gold, e não gostou nada do que acabara de ouvir. Assim, os autogolos surgiram para estragar as ideias aos apostadores, como explicou Hashmin Musah à rádio Kumasi FM, em declarações reproduzidas pelo Goal.

The craziest own goals ever in the history of football. Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

“Ouvi no hotel que tinha sido feita uma aposta para o resultado certo de 5-1 contra a minha equipa, o Inter Allies. Decidi estragar a aposta porque não aprovo apostas. Prometi ao meu treinador que se ele me colocasse em jogo, saído do banco, estragava a aposta. Depois do jogo, a equipa e a equipa técnica felicitaram-me”, explicou o jogador.

Não é de hoje que existem suspeitas de resultados combinados no futebol ganês, pelo que a situação não passou (nada) despercebida, levando a declarações do Ashanti Gold, vencedor do jogo, que se “demarcou de quaisquer irregularidades”.

All Ashanti Gold goals scored vs Inter Allies. I can't laugh enough Ghana Premier League for you pic.twitter.com/bEuVKOL0IP — Kofi Apply (@Kofi_Akwaboah) July 19, 2021

“O Ashanti Gold jogou de maneira competitiva durante todo o jogo, com os nossos jogadores a marcarem cinco ótimos golos através de trabalho e esforço de equipa, nos minutos 15, 25, 42, 49 e 77, respetivamente. Não fazemos ideia porque é que o jogador adversário marcou dois autogolos depois de estarmos a vencer por cinco a 13 minutos do final do jogo“, lê-se no Twitter do clube, que terminou o campeonato na nona posição, acrescentando não ter jogado para “qualquer resultado pré-determinado, como tem circulado”.

O conjunto demarca-se de “forma veemente” de qualquer resultado combinado e “pede a todas as pessoas e organizações que acusam erradamente o clube de combinar resultados para desistir”, porque o clube não hesitará em tomar “ações legais”. “Como uma conhecida marca no desporto, sempre acreditámos no fair play e vamos continuar a agir no melhor interesse da modalidade”, finaliza o comunicado.

O (estranho) caso dos autogolos já levou a um comunicado da federação do Gana, que informou “todos os seus membros e os adeptos” da abertura de “uma investigação à jornada 34 da 1.ª Liga do Gana, ao jogo entre o Ashanti Gold SC e o Inter Allies FC”. O organismo promete “investigações” e participar o sucedido não só ao Departamento de Investigação Criminal do país, como à polícia do país e ainda à delegação ganesa da Interpol, para que investiguem.

“A associação vai imediatamente requerer declarações dos jogadores e dos membros da equipa técnica dos dois clubes. A federação pede ainda a qualquer membro do público, media, jogadores ou equipas técnicas para enviarem provas ou qualquer informação ligada ao jogo (declarações, vídeos, áudios, etc) para ajudar nas investigações”, pede a federação.