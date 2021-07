Primeiro, Eduardo Cabrita acusou o Sporting de não ter cooperado com o inquérito da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) à atuação da PSP nos festejos de campeão nacional de futebol. Depois, o clube acusou o ministro de fazer declarações que “não correspondem à verdade” porque tinha até participado em reuniões. Agora, o Ministério da Administração Interna (MAI) volta a responder, num comunicado emitido esta terça-feira, onde reitera que o pedido de informação feito pela IGAI ao clube “não foi satisfeito”.

Depois do comunicado emitido pelo Sporting do passado dia 18 de julho, onde o clube considerava “lamentável” que o ministro afirmasse que o não tinha respondido “a qualquer pedido de esclarecimento feito pela IGAI”, o próprio Eduardo Cabrita questionou a IGAI para esclarecer o assunto, pelo que é explicado no comunicado do MAI. A resposta foi a seguinte:

Em resposta a este pedido, a IGAI confirma na íntegra o teor do relatório divulgado na passada sexta-feira”.

A IGAI lembrou que na página 11 do relatório “é referido que ‘nenhuma das informações solicitadas ao SCP foram remetidas aos autos do inquérito, até ao seu encerramento'” e ainda que “na página 15 é escrito que ‘não foi satisfeito’ o pedido de remessa de documentação relativa à ação interposta pelo SCP contra as associações Juventude Leonina e Diretivo ultra XXI”.

O que disse o ministro e como respondeu o Sporting

Na conferência de imprensa de apresentação do relatório da IGAI, o ministro da Administração Interna afirmou que o clube “não respondeu” aos pedidos de esclarecimento da IGAI, no âmbito do inquérito. “O Sporting Clube de Portugal não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela IGAI”, assegurou Eduardo Cabrita. Segundo o ministro, no âmbito deste inquérito à atuação da PSP, foram feitas diligências junto de um “número muito variado de instituições” e “todas responderam e colaboraram com a Inspeção-Geral”, com exceção do clube campeão nacional. “Sendo objeto do inquérito a atuação da PSP nas celebrações do Sporting regista-se a ausência de cooperação por parte do Sporting Clube de Portugal às solicitações feitas pela IGAI”, precisou Cabrita.

No mesmo dia, o Sporting classificou de “extrema gravidade” as declarações do ministro e garantiu que participou nas reuniões “de forma colaborativa”, reforçando que “não é o Sporting CP que impõe regras à DGS, PSP, Ministério da Administração Interna ou ao Governo”.

É por isso também lamentável que o ministro Eduardo Cabrita afirme que o Sporting CP não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento feito pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). É lamentável e não corresponde à verdade”, sublinha a nota.

O Sporting acrescentava ainda ter recebido um ofício da IGAI em 21 de maio, “sem indicação de prazo de resposta” e revela ter dado resposta a esse ofício em 9 de julho. “No dia 1 de junho de 2021, a IGAI contactou o Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do Sporting CP. No dia 14 de junho, o IGAI insistiu por uma resposta e a mesma foi enviada nesse dia por parte do nosso OLA. No dia 17 de junho, o Diretor de Segurança do Sporting CP prestou declarações durante duas horas perante três inspetores, após convocatória do MAI no âmbito do dito inquérito”, enumera o Sporting.

Os leões referiam ainda que “o relatório da IGAI deu entrada no MAI no dia 12 de julho, que era a data apontada na própria comunicação social para o encerramento do inquérito, não fazendo nota destas respostas do clube. Ou seja, não só o Sporting CP prestou informação diretamente, como o fez através do seu diretor de segurança e do seu OLA”.