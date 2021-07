(Em atualização)

O ministro das Infraestruturas garante que se o Montepio não conseguir vender as ações da Groundforce, que obteve através de uma execução extrajudicial, “o Estado ou a TAP encontrarão uma solução”. “Temos estado a trabalhar numa solução há algum tempo. Foi suspensa para dar oportunidade a que o processo de venda se realizasse. Não aconteceu”, disse Pedro Nuno Santos no Parlamento.

O banco Montepio foi o financiador inicial de Alfredo Casimiro quando este comprou a SPdH (nome oficial da Groundforce), tendo ficado – ao longo do processo e desde então – com três penhores sobre as ações que este detém na empresa. Como Alfredo Casimiro entrou em incumprimento com o banco, este acionou o penhor sobre as ações e iniciou o processo de venda das mesmas. O acionista interpôs uma providência cautelar para impedir essa decisão, mas recentemente a justiça indeferiu essa ação.

Desde há muito tempo que o ministro com a tutela da TAP e da Groundforce, Pedro Nuno Santos, não conta com Alfredo Casimiro como um elemento para a solução final da empresa. O acionista tem estado a tentar vender a sua posição a multinacionais como a Swissport ou a Aviapartners, mas até ao momento sem sucesso.

“Há um processo de venda em curso e liderado pelo Montepio, que ontem teve decisão muito importante do tribunal que lhes reconhece o direito de vender as ações detidas pela Pasogal na Groundforce. Quero fazer um reconhecimento público sobre a forma responsável, discreta e séria como tem estado a gerir o processo. Estamos a acompanhar e temos a expectativa que o processo de venda seja concluído com sucesso. Isso significaria a entrada de um sócio com capacidade financeira para podermos iniciar nova vida de maior estabilidade para todos”, adiantou o ministro.

“Se por alguma razão houver falta de interesse de algum investidor, e o Montepio não conseguir proceder à venda, o Estado ou a TAP encontrarão uma solução. Temos estado a trabalhar numa solução há algum tempo. Foi suspensa para dar oportunidade a que o processo de venda se realizasse. Não aconteceu. Neste momento, (se não concluir com sucesso) o Estado ou a TAP resolverá o problema caso a venda de um privado a outro não aconteça”, disse Pedro Nuno Santos, sem especificar qual é a solução.

O ministro assegurou ainda que a” TAP está a trabalhar numa solução para pagar os subsídios de férias [dos trabalhadores da Groundforce] sem que para isso dependa a vontade do acionista maioritário”. Os subsídios de férias foram o principal motivo para a greve total dos trabalhadores da Groundforce no passado fim de semana. Esta foi a primeira paralisação dos trabalhadores desde o início da pandemia, que levou quase a zero a operação da empresa e obrigou à dispensa de centenas de funcionários.

Pedro Nuno Santos considerou que o que aconteceu na Groundforce no último fim de semana “foi dramático para todos: aeroporto, companhias aéreas, turismo em Portugal e trabalhadores da empresa”.

Mas lamentou alguma responsabilização feita à TAP pelo sucedido, considerando que é uma “injustiça”.

“Se há parte que tentou ser solução e colaborar de forma ativa para apoiar, sustentar financeiramente a Groundforce e financiar, foi a TAP. É matéria de facto”, disse.

“A TAP, ao contrário daquilo que fui lendo no ultimo fim de semana, não deve nada à Groundorce”, disse ainda. A empresa de Alfredo Casimiro afirmou no sábado que a companhia aérea deve cerca de 12 milhões de euros à Groundforce em serviços prestados, faturados e não pagos. Com esse dinheiro, salientou o maior acionista da Groundforce, a empresa teria dinheiro para pagar os salários e os subsídios.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, está no Parlamento esta terça-feira para “debater a política geral do ministério e outros assuntos de atualidade”.