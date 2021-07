O Partido Ecologista “Os Verdes” deu parecer negativo no âmbito da consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Barroso, por considerar que “não há medidas minimizadoras ou compensadoras que consigam atenuar os impactos” daquele projeto.

Os Verdes consideram que não há medidas minimizadoras ou compensadoras que consigam atenuar os impactos que a mina teria numa área que consideram de excelência em termos ambientais”, refere o partido num comunicado a que a agência Lusa teve acesso, esta segunda-feira.

A Associação Portuguesa do Ambiente (APA) revelou esta segunda-feira, ter recebido cerca de 170 participações durante o período de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Barroso, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real.

A consulta pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto de ampliação da Mina do Barroso, começou a 22 de abril e estava inicialmente prevista até 02 de junho, tendo sido depois prorrogada por mais 30 dias, até 16 de julho.

A Mina do Barroso situa-se em área das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso, e o projeto está a ser promovido pela empresa Savannah Lithium, Lda, que prevê uma exploração de lítio e outros minerais a céu aberto. A área de concessão prevista é de 593 hectares.

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) explicou que, após uma “análise atenta” ao EIA, reafirmou o não à exploração de lítio na Mina do Barroso “por razões de ordem ambiental, social, económica e cultural” e “por respeito pelas populações que ali vivem”.

“Os Verdes apontam ainda o dedo ao Partido Socialista, nomeadamente à tutela do Ambiente, lembrando o seu slogan de há uns anos: ‘As pessoas primeiro!’ mas atendendo ao afirmado pelo ministro do Ambiente que ‘o lítio tem que ser explorado onde se encontra’, Os Verdes relembram que as populações também ali estão já há muitos séculos, a provar pelas suas tradições ancestrais e capacidade de adaptação”, destaca no comunicado.

Para o partido ecologista, aquela região onde está prevista a exploração mineira tem um “grande valor ambiental” e “é uma zona única que deve ser preservada”.

A área de implantação da Mina insere-se numa área montanhosa de característica rural e pouco artificializada, composta por aldeias e um mosaico de paisagens naturais, seminaturais e agrícolas, onde persistem os lameiros com a silvo pastorícia. Estas formas tradicionais de produção alimentar e de bens lenhosos, muito localizadas no nosso país e características das zonas de montanha são práticas de grande sustentabilidade ambiental e de grande qualidade a nível dos seus produtos”, referiu ainda.

O PEV aponta ainda na sua participação na consulta pública a deterioração dos recursos hídricos, lembrando “toda a implicação que isso tem para a agricultura local e os impactos em cadeia sobre a biodiversidade, habitats, biótopos e especificamente para todas as espécies (fauna e flora) mais dependentes do meio hídrico e das galerias ripícolas”.

A Savannah tem dito que teve como prioridade desenvolver para a Mina do Barroso um projeto que permita assegurar que os impactes serão de “baixa incidência” ou “mesmo eliminados”.

Segundo a empresa, o investimento “resultará em significativos benefícios económicos, sociais e demográficos, de longo prazo, como o investimento de cerca de 110 milhões de investimento para desenvolvimento e construção de infraestruturas locais, e a criação de 215 empregos diretos e entre 500 a 600 indiretos”.

O projeto tem como foco principal a produção de concentrado de espodumena, para posterior alimentação de estabelecimentos mineralúrgicos de processamento de lítio, tendo como subprodutos o feldspato e quartzo para alimentar a indústria cerâmica e vidreira, e prevê a instalação de um estabelecimento industrial (lavaria).