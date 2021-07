A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas por “fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, após terem sido detidas com droga que daria para 9.400 doses de cocaína.

Em comunicado, a PJ adianta que um dos detidos transportou a droga até Lisboa, por via aérea, “impregnada em peças de roupa”, o que implicou a intervenção do Laboratório de Polícia Científica para a extrair.

A PJ adianta que a identificação e detenção de ambos ocorreu “nos últimos dias” através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes no âmbito de uma investigação em curso.

A operação foi iniciada por uma troca de informação com congénere estrangeira, “tendo em vista prevenir e reprimir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional e no espaço europeu“, frisa o documento. A PJ diz ainda que a investigação irá prosseguir, ficando os dois arguidos, de 34 e 36 anos, a aguardar os termos do inquérito em prisão preventiva.