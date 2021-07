O Governo queria que o Ministério Público tivesse maior facilidade para apreender comunicações eletrónicas, dispensando a autorização prévia de juízes, mas o PS, que tinha votado a favor, pretende agora travar a medida, de acordo com o jornal Público. A Comissão Nacional de Proteção de Dados já tinha avisado que a medida representaria “uma manifesta degradação do nível de protecção dos cidadãos”.

O PS tinha apoiado a medida no final de junho, na Comissão de Assuntos Constitucionais, durante o processo de transposição de uma directiva comunitária que visa lutar contra o cibercrime. Votaram a favor PS, BE e PAN e abstiveram-se os restantes.

A medida, que pretendia deixar claro como é que seria feita a apreensão de correio eletrónico e a respetiva validação judicial, divergia, no entanto, do que está previsto no Código de Processo Penal. O Ministério Público poderia apreender, por exemplo, emails privados sem que o juiz de Instrução Criminal desse autorização.

Antes da votação, num parecer enviado aos deputados a 8 de junho, o CNPD avisou que aquele artigo comportaria “restrições adicionais e não fundamentadas aos direitos, liberdades e garantias à inviolabilidade das comunicações e, reflexamente, à proteção de dados pessoais”, segundo o Público. “Desprotege excessivamente as pessoas eventualmente suspeitas ou que tenham incidentalmente interagido com esses suspeitos”, acrescentou ainda a CNPD.

O deputado José Magalhães, do PS, sublinhou que os socialistas estão a pedir que seja repetida a votação esta semana “articulados com o Governo”.