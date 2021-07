Vacinação. Modalidade casa aberta suspensa em Cascais desde sexta-feira

Já esta tarde, o vice-almirante Gouveia e Melo voltou a frisar que há falta de vacinas e acrescentou que “há sítios que já esgotaram as vagas que havia para o autoagendamento”.

Depois de uma cerimónia de homenagem em Vila Real, Gouveia e Melo foi questionado sobre as dificuldades em realizar o autoagendamento — nomeadamente na zona do Porto — e respondeu que “não há vacinas para milhões de pessoas”. “As pessoas que chegaram primeiro e se autoagendaram estão à espera, quando estas forem vacinadas abrirá vagas para essas pessoas”, explicou o vice-almirante Gouveia e Melo frisando ainda que “as vacinas estão a ser distribuídas de forma proporcional à população desse território” e que a percentagem de vacinação no território é “muito igual”.

O Observador contactou a ARS de Lisboa e Vale do Tejo sobre a suspensão da modalidade de casa aberta, mas até ao momento ainda não foi possível obter uma resposta.

Caso de Cascais pode não ser o único. Centro de vacinação em Almada encerrado

Pelo menos um dos centros de vacinação de Almada também não estava na tarde desta terça-feira com a modalidade casa aberta disponível, constatou o Observador no local. No complexo municipal desportivo de Almada está um aviso afixado, datado desta terça-feira, que indica que “Hoje não há casa aberta” e explica o motivo: “indisponibilidade de vacinas”.

Também neste caso não há qualquer informação sobre a falta de vacinas para a modalidade casa aberta na página criada para informar os utentes sobre os horários e tempos de espera em cada centro de vacinação.