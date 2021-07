Os líderes de pelo menos 15 países e organizações internacionais confirmaram a sua presença na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá na sexta-feira, informou esta quarta-feira o governo japonês.

O número de líderes que estarão presentes na cerimónia de abertura foi bastante reduzido em relação aos 40 líderes que participaram na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, devido à pandemia e às fortes restrições sanitárias impostas pelo Japão.

Até agora, entre os que confirmaram presença no novo estádio olímpico de Tóquio estão o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Mongólia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, além da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. Estarão presentes também 70 autoridades estrangeiras representando os respetivos Ministérios do Desporto, conforme anunciado numa conferência de imprensa pelo porta-voz do governo japonês, Katsunobu Kato.

De acordo com o porta-voz japonês, esta visita de líderes mundiais será para o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, “uma oportunidade valiosa para fortalecer a confiança pessoal” num momento em que as reuniões presenciais estão severamente limitadas pela pandemia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, também está no Japão, onde participou numa reunião com o Comité Olímpico Internacional (COI) esta quarta-feira, embora a sua presença na abertura dos Jogos não tenha sido confirmada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Casa Imperial japonesa já confirmou que o imperador Naruhito comparecerá à cerimónia para declarar a abertura dos Jogos, mas a imperatriz Masako não estará presente no evento. A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos decorrerá sem público, por decisão dos organizadores, num momento de aumento das infeções por Covid-19 em Tóquio, que se encontra em estado de emergência. A situação da pandemia no mundo e a incidência das novas variantes levou muitos líderes a cancelar a sua visita ao Japão, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.