O exército chinês fez explodir uma barragem para libertar as enchentes que ameaçavam uma das províncias mais populosas da China, depois de chuvas torrenciais terem provocado pelo menos 25 mortos e sete desaparecidos.

A operação da barragem, de que não foram avançados pormenores, foi realizada terça-feira à noite (hora local) na cidade de Luoyang, na altura em que as severas inundações atingiram a capital da província de Henan, Zhengzhou, encurralando moradores e passageiros no metropolitano, bem como deixando pessoas isoladas em escolas, apartamentos e escritórios.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou já uma carta ao Presidente da China, Xi Jinping, “para transmitir sinceras condolências pela trágica perda de vidas e devastação”, disse esta quarta-feira o porta-voz adjunto das Nações Unidas, Farhan Haq.

Trata-se das chuvas mais intensas dos últimos 60 anos, segundo as autoridades chinesas, que chamaram efetivos militares para explodir a barragem para evitar danos maior a montante. Desconhece-se o que sucedeu a jusante.

Zhengzhou, a capital da província de Henan, foi atingida terça-feira por chuvas torrenciais, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, que adiantou que a torrente de lama e de água transformou as ruas em canais, inundando estações de metro e bairros inteiros.

Xi Jinping já considerou a situação “extremamente grave”, mesmo depois de o país ser regularmente vítima no verão de fortes enxurradas, tendo confirmado a morte de 25 pessoas e o desaparecimento de outras sete. Xi Jinping apelou à mobilização de todos face as consequências do mau tempo.

As autoridades locais indicaram terem sido retirados cerca de 200.000 dos dez milhões de residentes de Zhengzhou, uma cidade 700 quilómetros a sul de Pequim, que recebeu em três dias o equivalente a quase um ano de chuva. Vídeos difundidos nas redes sociais mostram veículos cobertos de lama e pessoas encurraladas em carruagens de metro.

Cw: flooding, potentially terrifying video

The city of Zhengzhou in Henan, China has been flooded after getting a year worth's of rain in 8 hours. Some downright apocalyptic videos are circulating the Chinese Internet ????

The #ClimateEmergency is seriously OUT OF HAND pic.twitter.com/xJawphyZjq

— XIRAN*Preorder Iron Widow! (@XiranJayZhao) July 20, 2021