Pelos menos 12 pessoas morreram na cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro da China, na sequência de chuvas torrenciais registadas nas últimas 24 horas. De acordo com o jornal China Daily, mais de 100 mil pessoas foram retiradas das áreas baixas da cidade, com milhares de equipas de emergência destacadas para o efeito depois de, na terça-feira, terem caído mais de 20 centímetros de chuva numa hora.

Todos os corpos estavam no sistema de metro da cidade, depois de uma enchente de água ter atingido aquela secção do túnel a partir das 18h de terça-feira — que obrigou 500 pessoas a serem resgatadas.

Imagens transmitidas pela agência de notícias estatal Xinhua e vídeos de passageiros retidos dentro das carruagens e partilhados nas redes sociais por fontes credíveis mostram pessoas com água até à cintura e em alguns casos até ao pescoço. O sistema de metro da cidade contém sete linhas e 153 estações, e suspendeu todas as operações após o incidente, de acordo com autoridades da província. Mais de 160 comboios pararam de circular.

O vídeo que segue abaixo, da noite desta terça-feira, foi publicado pelo The Paper, um jornal digital chinês cuja conta de Twitter está verificada. Ainda mais impressionantes são os vídeos divulgados por uma utilizadora do Twitter (e partilhados também pela Al Jazeera, pelo The Guardian e pela BBC, por exemplo), cujo trabalho incide sobre as tendências nas redes sociais chinesas, que mostram peixes a percorrer ruas alagadas e uma carruagem de metro inundada. Há ainda um outro vídeo que mostra moradores na rua, com a água a dar pela cintura, a tentar tirar pessoas retidas no interior de um shopping subterrâneo.

More videos coming out on the situation earlier on Tuesday night in the Zhengzhou subway. From what I can find now, the majority of passengers got out safely, but unfortunately, some did not. (Please comment with source link if more is known on this ????.) pic.twitter.com/5CyvauugSK — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

You know it's bad when the fish are swimming across the streets. pic.twitter.com/Fz9o3g0sGs — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

Dramatic scenes in the Chinese city of #Zhengzhou of people trapped in the worst flooding the city has seen in decades. 12 people are confirmed dead, most died in submerged subway stations. No power and water in many parts of the city. 10,000 firefighters and soldiers deployed. pic.twitter.com/g5eEim5n7H — Katrina Yu (@Katmyu) July 21, 2021

Life and death moment: a woman was rescued from flood waters by several people through a rope in Zhengzhou, which has been hit by torrential rains that have killed 12 people. pic.twitter.com/COvByKSd6Q — Global Times (@globaltimesnews) July 21, 2021

As chuvas intensas causaram cortes de energia: a CNN a dá o exemplo de um hospital com cerca de 10.000 doentes, incluindo 600 em estado crítico, a ficar sem eletricidade durante mais de uma hora, também na terça-feira. Ruas colapsaram e vários voos foram suspensos na sequência das fortes chuvas que se fazem sentir.

As agências de viagens estão a oferecer reembolsos e serviços de remarcação gratuitos para pessoas cujas viagens foram afetadas pelas chuvas torrenciais em Zhengzhou e quase 2.000 bombeiros foram destacados de regiões vizinhas para apoiar a província de Henan.